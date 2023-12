Tragedia sul Lavoro a Pescara | Muore Operaio 55enne Dopo Caduta da Tetto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 3 dicembre 2023)- "Incidente Mortale in Via Monte Sirente durante Lavori Edili" Questa mattina a, in via Monte Sirente, si è verificato un drammatico incidente sulche ha portato alla morte di undi 55 anni, identificato come E. M., nato nel chietino e residente in città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da unper alcuni metri mentre stava svolgendo lavori edili. L'allarme è scattato immediatamente, e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, è stato possibile solo constatare il decesso dell'uomo. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per gli accertamenti di rito, mentre personale incaricato degli accertamenti per gli incidenti sulha preso parte alla ...