Tragedia stradale sulla Tiburtina | morta una donna di 60 anni coinvolta in uno scontro notturno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 3 dicembre 2023) Pescara - Poco dopo le 4 del mattino, un violento impatto tra due veicoli ha segnato la fine della vita di Maria Grazia Di Stefano, 60, residente a Pescara. Tre persone sono rimaste coinvolte nell'incidente, con un 59enne e una 56enne di Bussi sul Tirino che hanno riportato ferite. La dinamica delloha richiesto l'intervento di automobilisti di passaggio, i quali hanno estratto le vittime dalle vetture coinvolte. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. Il violento impatto ha provocato un incendio, prontamente spento dagli uomini del corpo dei pompieri, che hanno anche lavorato per mettere in sicurezza l'area. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La comunità ...