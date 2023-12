Traffico Roma del 03-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) sta lentamente migliorando la situazionelungo le strade della Capitale non sono segnalati particolari disagi alla circolazione fuori il raccordo ci sono ancora problemi sulla via Cristoforo Colombo con ilin coda per incidente avvenuto tra via di Malafede e via di Acilia verso Ostia ricordiamo la domenica ecologica che interessa la nuova fascia verde ZTL con il divieto di transito per i veicoli più inquinanti fino a €2 sei valido fino alle ore 20:30 a Centocelle e strada chiusa per il mercatino di via dei Castani tra Piazza dei Mirti via dei Faggi fino alle ore 22 deviazione per le linee del trasporto pubblico della zona