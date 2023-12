Traffico Roma del 03-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale riaperta alvia Federico Ozanam conclusi gli interventi di potatura invece chiuso viale Scalo San Lorenzo tra Largo Eduardo talamo e piazzale labicano per un albero pericolante chiuse anche le carreggiate centrali della Colombo tra via di Acilia e via Pindaro per le deviazioni per ilcon code nelle due direzioni si è conclusa alle 12:30 la prima parte della domenica ecologica nuovo stop alprivato in fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 potranno circolare le auto a benzina euro 6 i veicoli elettrici a GPL metano ibridi e con contrassegno disabili dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto Grazie per ...