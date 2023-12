Traffico Roma del 03-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione segnalate alcune incidente in città ad Acilia si rallenta in prossimità della rotatoria Rafael e ad Ostia sul Lungomare Paolo Toscanelli nei pressi di piazza delle Caravelle per la presenza di alberi pericolanti chiuse le corsie centrali della Colombo tra via di Acilia e via Pindaro per interventi di potatura chiuso alViale Scalo San Lorenzo tra Largo talamo e piazzale labicano aperta solo la corsia riservata ai tram per una manifestazione socio-culturale fino alle ore 22 è chiusa alvia di Tor Sapienza tra via Adriano Cecioni e Piazza Cesare De Cupis il trasporto pubblico per il trasporto pubblico è sospeso il servizio della ferrovia termini Centocelle in sostituzione è possibile utilizzare la linea 105 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...