Tra i ribelli di Camp Victoria

(Di domenica 3 dicembre 2023) Da metà novembre, la bandiera del Chin National Front, uno dei maggiori gruppi etnici armati che si oppongono alla giunta golpista birmana, sventola sul posto di frontiera tra Myanmar e first appeared on il manifesto.

Altre News in Rete:

La fiera della ricchezza, Gwyneth Paltrow e il lusso sempre più ostentato

Sul suo epico portale, piattaforma, Amazon per eccentriche, goop,le molte liste per regali, ce n'è una in cui consiglia un vibratore da 15mila dollari, ricoperto d'oro 24 carati; un ...

MYANMAR Myanmar, l'esercito ammette l'avanzata dei ribelli e ... AsiaNews

Myanmar, offensiva militare di ribelli e democratici contro la giunta golpista. Con l’assenso della Cina che … la Repubblica

GF, Mirko sceglie tra Perla e Greta. La Casa si ribella al triangolo

Mentre gli altri inquilini si lamentano per il lungo blocco dedicato ai tre di Temptation Island, Rossetti diventa ufficialmente una gieffina ...

‘Cinque anni con il turbo’, giornata di iniziative in Corso Garibaldi per festeggiare il progetto Turbazioni

Domenica 3 dicembre 2023 si festeggia per i primi 5 anni dall’avvio del progetto di partecipazione attiva per la rigenerazione urbana “T.Urb.Azioni”. Un anniversario che “Ya Basta! Perugia” intende ce ...