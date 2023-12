Torino | raduno dei Babbi Natale per l' ospedale Regina Margherita

(Di domenica 3 dicembre 2023) Quest’oggi, dalle 11 alle 14, si è tenuta ala tredicesima edizione deldeiorganizzata dalla Fondazione Forma per raccogliere fondi e sostenere l'pediatricodel capoluogo piemontese. Alla manifestazione presenti circa 30mila partecipanti

Record di partecipanti per la tredicesima edizione dell'iniziativa in piazza Polonia. Obiettivi: dare vita a una festa godibile anche dai bimbi ricoverati e raccogliere fondi per sostenere i progetti ...

Sul palco si sono alternati gli amici del Raduno: Jacopo Morini e Manuel Giancale, Marco Maccarini Edoardo Mecca, conduttore radiofonico di Radio 105. Novità di questa edizione: un corner dove sono ...