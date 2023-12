Torino-Atalanta | Kolasinac stringe i denti Tornano Zappacosta e De Ketelaere | i convocati

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Zingonia. Per uno Scamacca in meno, ci sono un De, unoe anche unin più: l’perde il suo numero 90, ma ritrova i tre acciaccati della settimana, tuttie a disposizione per il. Il belga ha recuperato dal problema muscolare addominale che lo aveva costretto a saltare lo Sporting, così come, infortunatosi contro il Napoli alla caviglia nel primo tempo. Per il difensore bosniaco invece la questione era relativa al dolore sentito al polpaccio dopo la botta subita contro il Napoli e riacutizzata con lo Sporting. Ultimo provino superato. Unici indisponibili, oltre all’ultimo infortunato Scamacca, ci sono ancora Toloi, Palomino e ovviamente El Bilal Touré. Gian Piero Gasperini ha fatto il punto ai microfoni di ...