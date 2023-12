Theo fuori ruolo | il retroscena e due precedenti a San Siro e in Serie A

Leggi su dailymilan

(Di domenica 3 dicembre 2023) Quando il gioco si fa duro, i duri escono e iniziano a giocare. IeriHernandez ha giocato, da centrale, in mezzo alla difesa in coppia con Fikayo Tomori. Senza Thiaw, Kjaer, Pellegrino e Kalulu infortunato il Milan contro il Frosinone ha dovuto arrangiarsi. Anon glielo ha imposto nessuno… Nell’emergenza è stato il francese a mettersi al servizio di Stefano Pioli. Lo ha raccontato il tecnico a margine della partita: «Io eabbiamo parlato in settimana e lui mi ha detto che poteva giocare in quel. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione. Ha giocato una grande partita, ha dimostrato una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato».non è il primo giocatore della storia del calcio ad ...