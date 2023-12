The O C | Marissa | Alex e quel bacio censurato | “Doveva essere diverso”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il primotra(Olivia Wilde) e(Mischa Barton) nella seconda stagione di The O.C. avrebbe dovutomolto più “appassionato” e fungere da preludio a una articolata storyline LGBT tra i due personaggi, ma all’ultimo la scena fu tagliata su pressione del network; a rivelarlo, all’interno del volume The O.C. : An Oral History, scritto da Alan Sepinwall, i produttori esecutivi dello show, Josh Schwartz e Stephanie Savage. Secondo il loro racconto, solo uno tra i tanti contenuti nel libro (qui vi abbiamo parlato di Adam Brody e i copioni non letti) i responsabili delle emittenti regionali affiliate alla Fox, il network che trasmetteva la serie, minacciarono di non mandarla più in onda se la trama non fosse stata modificata; questo per paura di ritorsioni negative da parte del pubblico, che già pochi ...

Altre News in Rete:

Da Beyoncé a von der Leyen: chi sono le 25 donne più influenti al mondo (scelte da altre donne) secondo il Financial Times

... Giselle, Winter e Ningning, secondo Yoojin Choi co - curatrice di "Hallyu!Korea Wave" al ... è stata scelta per la categoria leader daMayer, anche lei impegnata nel mondo dell'...

The O.C.: Perché non abbiamo visto il funerale di Marissa In un ... ComingSoon.it

La vera storia di The O.C. viene raccontata in un libro appena uscito ... Rivista Studio

Ship Women’s Swimming finishes weekend strong at Gettysburg

The Shippensburg University women’s swimming team put forth a solid day of competition at the Gettysburg Invitational with a morning and an evening timed finals session in action at Gettysburg College ...

Albany Police Department welcomes ten newly graduated officers from the academy

Ten new police officers are now ready to serve the City of Albany. The officers graduated from the Albany Police Academy on Saturday. NewsChannel13 spoke to Police Chief Eric Hawkins, who says these ...