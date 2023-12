Terre rare | la scienziata Bontempi | “Saranno decisive | nostra manifattura cambi passo”

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Ladeve compiere un salto di qualità. O, meglio, deve compierlo l’intero sistema italiano ed europeo. Io non sono in grado di giudicare l’evoluzione geopolitica e geoeconomica degli equilibri internazionali. Non è la mia specializzazione. Sono soltanto unadei materiali. Ma constato che le materie prime critiche e le