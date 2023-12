Terracina | pesca di frodo alle anguille | 11 000 euro di multe in meno di 24 ore

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 dicembre 2023) 3 dicembre,- A Napoli, la tradizione culinaria impone che a Natale il Capitone non deve mai mancare sulla tavola di amici e parenti. Fritta, in umido o ai ferri, l’anguilla, magari servita con un buon vino, diventa una vera e propria prelibatezza. Mangiata più per scaramanzia per che per devozione, aiuta a scacciare la cattiva sorte. Partono dalla Campania, normalmente in solitaria, ma chi conosce il fenosa che normalmente fanno parte di gruppi organizzati. Un tipo diproibita, proibitissima considerato che l’anguilla è registrata come “in pericolo critico” dalla Lista Rossa IUCN. Nelle ultime due notti sono quattro le persone verbalizzate dguardie ittiche regionali della FIPSAS sorprese sul fiume Sisto e il Canale Linea Pio VI nel comune di. Tutte ben fornite di ...