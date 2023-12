Terra amara anticipazioni 4-9 dicembre 2023 | la morte di Mujgan

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il pubblico didovrà prepararsi ad una nuova settimana di programmazione densa di eventi clamorosi, come raccontano ledal 4 al 9. Innanzitutto, Sevda cercherà di riavvicinarsi ad Umit e le telefonerà in ospedale, ma la conversazione verrà ascoltata da Sermin, che sarà sicura del fatto che tra le due donne vi sia un legame particolare. Poco dopo, infatti, la Yaman finalmente scoprirà che la cantante e la dottoressa sono madre e figlia. Intanto, Zuleyha non si capaciterà del tradimento di Demir con Umit e, dopo aver venduto le sue azioni della Adnan Yaman Holding, si appresterà a lasciare Cukurova con i suoi bambini. In seguito, Fikret e Umit, invece, si incontreranno di nascosto e rimetteranno in piedi la loro diabolica alleanza contro Demir. ...