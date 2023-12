Teqball | i podi finali dei Mondiali 2023 | premi in denaro altissimi per i vincitori

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) A Bangkok (Thailandia) sono andati in scena idi, disciplina sempre più in espansione a livello globale in cui due giocatori danno vita a scambi con un pallone da calcio su un tavolo curvo simile a quello utilizzato nel tennistavolo. Gli atleti si sono sono dati battaglia per un montecomplessivo di ben 250.000 dollari statunitensi, cifra decisamente rimarchevole e che testimonia le potenzialità commerciali di questo sport. Il polacco Adrian Duszak ha trionfato nell’individuale maschile. Il numero 3 del ranking internazionale è finalmente riuscito a vincere in campo iridato dopo i terzi posti del 2018 e del 2021 e le medaglie d’argento del 2019 e del 2022. Il 28enne ha sconfitto in finale il rumeno Apor Gyorgydeak, 23enne che aveva giganteggiato agli ultimie ai recenti European Games, ...