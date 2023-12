Tensione al Grande Fratello per Grecia Colmenares

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Lo scontro trae Beatrice Luzzi nella puntata di sabato sera del GF: le sconvolgenti verità rivelate Super puntata quella di sabato sera del, che ha regalato grandi emozioni ai concorrenti della casa. In particolare Perla Vatiero si è ritrovato al donna che le ha portato via l’amore della sua vita in casa e Mirko adesso dovrà davvero mostrare quello che prova davvero per ognuna di loro. Anche perè stata una dura serata, infatti ...