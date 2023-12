Televoto GF 3 Dicembre | chi è la meno amata

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, l’esito deldel 42023 si delinea: ecco cosa rivelano i sondaggi del 03/12/2023. I concorrenti rischiano l’eliminazione?GF, SONDAGGI 3: LE PERCENTUALI- Manca semprealla nuova attesissima puntata del 42023, in cui entreranno due nuovi concorrenti del GF, come svelato da Alfonso Signorini e assisteremo al verdetto del, che condannerà uno degli inquilini a rischio eliminazione con Anita Olivieri. Scopriamo insieme quella che sarà la ...