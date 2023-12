“Succederà molto presto” Ballando con le stelle | Mammucari profezia e veleno sulla giuria

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)con le, ancora una volta Teocontro i giurati. Praticamente non c’è stata puntata nella quale il comico non abbia polemizzato con qualcuno della. Il suo bersaglio preferito, che ve lo diciamo a fare, è stata Selvaggia Lucarelli. Tra i due le discussioni hanno raggiunto livelli ‘epici’: “Mi fai tenerezza” ha detto la giurata e Teo: “Mi fai tenerezza tu, guarda come sei vestita, sembri un albero di Natale”. Ma nell’ultima puntata di sabato 2 dicembre Teoha avuto anche qualcos’altro a cui pensare. La sua performance è stata infatti caratterizzata da un imprevisto che lo ha costretto a fermarsi. Mentre stavasulle note di Staying Alive il popolare showman si è ritrovato… in mutande! I suoi pantaloni si sono infatti strappati e lui se ...