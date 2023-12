Stupratore seriale | andava a caccia delle sue vittime a Tor Marancia | violentò anche un magistrato A processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un uomo di 28 anni di nazionalità nigeriana è di nuovo imputato davanti al Tribunale capitolino con l’accusa di aver stuprato una donna. Il fattaccio si è consumato a luglio 2020, intorno alle 8.30 del mattino. La donna stava portando a spasso il cane a Tor. Lo ha riportato l’edizione online odierna de Il Messaggero. Roma, spaccio di famiglia: mamma e due figli in arresto a TorPaura nel parco di TorLa donna, 40 anni, ha implorato l’imputato di non farle altro male dopo lo stupro, arrivando a dargli 7 euro per essere lasciata sola. L’uomo, che le aveva mostrato un coltello lungo 15 centimetri, ha preso i soldi e poi si è dileguato. La testimonianza della donna “Mi ha aggredito alle spalle e mi ha buttato a terra. Ha iniziato a spogliarmi e palpeggiarmi nelle parti intime. Per fortuna, avendo fatto yoga, sono ...