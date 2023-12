Stiamo per fare la fine dei topi in trappola

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si avvicina il Natale, per molti il periodo più bello dell’anno. Per tanti però anche il più complicato. Per un motivo su tutti, il traffico. Gli ingorghi sono una costante tutto l’anno ma nelle settimane che precedono le feste sono spesso ancora più terribili. In molte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.