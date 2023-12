Stefano ha tradito Belen con 12 donne | “Ho parlato con tutte loro”

Leggi su biccy

(Di domenica 3 dicembre 2023)Rodriguez da Mara Venier, oltre ad averdi Tu Si Que Vales e Le Iene, ha affrontato anche l’argomentoDe Martino. “Lui è stato molto carino nel rientrare di nuovo nella tua vita“, ha commentato Mara Venier, “Poi a un certo punto succede qualcosa: i giornali iniziano a dire che non stai bene..“. “Sì, è andata così. Il matrimonio è in salute e in malattia e io penso di essere sempre stata fin troppo in salute. Poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi e tenermi la mano. Non hanno saputo farlo. Mi sono sentita sola, completamente”.Rodriguez da Mara Venier: “Perché ho lasciato Le Iene e Tu Si Que Vales” https://t.co/epZougyEtk #DomenicaIn — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 3, 2023 “mi ha tradita ...