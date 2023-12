Stefania Camela | morta a 47 anni dopo l' intervento di routine | malore fatale mentre tornava a casa

(Di domenica 3 dicembre 2023) San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo.si era...

“Una tragedia così improvvisa e inattesa lascia increduli, sconvolti e terribilmente tristi – scrive il primo cittadino Antonio Spazzafumo, che esprime tutto il suo dolore in un post. Ieri ci… Leggi ...

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne Stefania Camela, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo. Stefania si ...