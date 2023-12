Star Wars | Adam Driver e quella scena ne Il risveglio della Forza | “Me la rinfacciano ancora”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha svelato che unade Il, primo capitolotrilogia sequel di, uscito nel 2015, lo perseguita tutt’ora;in cui il suo personaggio, Kylo Ren, uccide suo padre Han Solo, autentica iconasaga, votandosi definitivamente al lato oscuro. Ospite di una trasmissione televisiva trasmessa sulla piattaforma streaming Max condotta dal giornalista Chris Wallace,ha spiegato comeoggi i fan lo fermino per strada per ricordargli il misfatto compiuto dal suo personaggio. Ecco le parole dell’attore, raccolte da The Hollywood Reporter: “Ogni giorno c’è sempre qualcuno che mi rinfaccia ...