Star Trek | Discovery 5 | una nuova clip anticipa l' ultima stagione della serie

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023) Paramount+ ha diffuso unadi5 e ha annunciato la data di uscita dell'. Paramount+ ha diffuso unaquinta edie ha annunciato l'uscitaprevista per l'aprile 2024 sulla piattaforma streaming (su Netflix in Italia). Laè stata presentata dallaSonequa Martin e la showrunner Michelle Paradise durante il panel Paramount+ al CCXP di sabato a San Paolo, in Brasile. Nel video il capitano Michael Burnham ...