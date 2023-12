Sta diventando un' altra cosa | Renzi senza freni sul Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Matteova all'attacco del Partito democratico. "I cattolici nel Pd fanno gli indipendenti di sinistra, sono come isolati. Non hanno alcun ruolo politico nel partito e questo è un peccato. Dopodiché Elly Schelin ha vinto le primarie ma adesso le primarie nel Pd non si fanno più. Soru se n'è andato, perché in Sardegna non fanno le primarie. In Toscana non fanno le primarie", ha detto il leader di Italia Viva a margine della Assemblea nazionale del partito organizzata a Roma, al cinema Adriano in piazza Cavour. "Il Pd staun'. Nei sondaggi, dentro il mondo del Pd, il leader che molti immagino è Giuseppe Conte", ha aggiunto.