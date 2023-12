Speed skating | Davide Ghiotto ha già l’erede | è suo fratello Manuel! Risultati molto interessanti in Coppa del Mondo juniores

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Manuelminore di, è nato il 13 gennaio 2005, ed è all’ultimo anno nella categoria Junior (Under 19) delladeldi, mentre dalla prossima stagione passerà nella categoria Neo-Senior (Under 23): l’azzurrino si è tolto delle belle soddisfazioni nelle prime due tappe tra Baselga di Pinè e Collalbo. L’azzurrino sta migliorando sensibilmente su tutte le distanze, con i personali su 500, 3000 e 5000 stabiliti ad ottobre ad Inzell, in Germania, e quello sui 1500 ritoccato quest’oggi a Collalbo, pista sulla quale a gennaio ha ottenuto anche quello sui 1000. A Collalbo, tra ieri ed oggi,si è piazzato settimo sui 3000 e decimo, con tanto di personale, sui 1500, mentre nella mass start ha superato ...