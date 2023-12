(Di domenica 3 dicembre 2023)seconda ed ultima giornata della seconda tappa delladeldi, andata in scena alla Ritten Arena di Collalbo (Bolzano) l’Italia registra la trionfale doppietta di, vittoriosa sia suimetri che, a cui si aggiunge il doppio podio di Federica Maffei. CATEGORIA NEO-SENIOR (Nati dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004 – Under 23) Neimetri femminilivince in 2’02?73, precedendo Federica Maffei, seconda in 2’06”05, e la norvegese Julie Berg Sjøbrend, terza in 2’06”44, mentre...

Altre News in Rete:

Fondazione Fiera Milano: vara piano di investimenti triennale da 228 mln

In particolare, tra gli investimenti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, si segnalano 15 milioni di euro per la realizzazione della pista die del campo di hockey ...

Speed skating, Francesca Lollobrigida terza nella Division B dei 5000 metri a Stavanger OA Sport

Speed Skating, la Coppa del Mondo riparte da Stavanger e c'è il ritorno da neo mamma di Francesca Lollobrigida NEVEITALIA.IT

Calendario sport invernali oggi: orari domenica 3 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 3 dicembre 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, biathlon, snowboard ...

Speed skating, Coppa del Mondo Junior 2023-2024: Laura Peveri prima sui 1500 e nella mass start a Collalbo!

Nei 1500 metri femminili Laura Peveri vince in 2’0273, precedendo Federica Maffei, seconda in 2’06”05, e la norvegese Julie Berg Sjøbrend, terza in 2’06”44, mentre nella mass start femminile vince ...