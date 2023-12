Spagna | De La Fuente | «Il nostro è il girone più difficile»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Luis de la, commissario tecnico della, ha parlato a Marca dopo il sorteggio per Euro 2024 Luis de la, commissario tecnico della, ha parlato a Marca dopo il sorteggio per Euro 2024. PAROLE – «Sono rivali all’altezza della competizione che si sta affrontando, il livello è altissimo. Tutti i gruppi sono duri, complessi, ma forse ilè quello che ha un livello più alto. Conosciamo perfettamente l’Italia e la Croazia. E anche all’Albania, una squadra molto pericolosa. Dovremo iniziare forte perché i primi due rivali sono la Croazia e l’Italia, ma la mia esperienza mi dice che in questi tornei chi arriva più concentrato ha già vinto»