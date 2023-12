Spacciatore arrestato dalla Polizia a Torre del Greco

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDroga nascosta dietro ad un muretto e ceduta all’acquirente di turno. Era il metodo adottato da unoscoperto adel(Napoli) dagli agenti del locale commissariato nella zona di terza traversa Teatro. È qui che i poliziotti hanno notato un uomo di 43 anni (del quale non sono state fornite altre generalità) che si è avvicinata con atteggiamento circospetto ad un’altra persona. E così che le forze dell’ordine hanno visto come il soggetto, dopo avere prelevato un involucro dietro ad un muretto, lo ha consegnato ricevendo in cambio una banconota. Gli agenti a questo punto sono prontamente intervenuti bloccando i due e recuperando due involucri di marijuana. Loè stato inoltre trovato in possesso di 44 stecche di hashish del peso di circa 70 grammi e di 210 ...