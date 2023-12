Sofiia Yaremchuk nella storia | record italiano di Maratona! Impresa a Valencia | Crippa spaventa Aouani

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha firmato il nuovodiL’azzurra ha corso un eccellente 2h23:16 a, chiudendo la gara in nona posizione e riuscendo a migliorare il primato nazionale che Valeria Straneo deteneva dall’ormai lontano 15 aprile 2012, quando corse in 2h23:44 a Rotterdam. La 29enne, che vantava un personale di 2h24:02 timbrato lo scorso 24 aprile a Londra, si è migliorata sensibilmente su un tracciato particolarmente veloce e dove lo scorso anno fu Giovanna Epis a fare vacillare iltricolore (2h23:54).ha fatto il proprio debutto in maglia azzurra lo scorso 1° novembre in occasione dei Mondiali di corsa su strada (fu undicesimamezza maratona) e sta continuando ...