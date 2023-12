Snowboard | Cdm cross | Moioli torna sul podio dopo 21 mesi | è 2 a a Les Deux Alpes

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Les, 3 dic. -(Adnkronos) - Michelaad assaporare il gusto di unin Coppa del mondo. La 28enne bergamasca dell'Esercito è seconda nell'SBX di Les, alle spalle della eterna rivale francese Chloe Trespeusch e davanti all'australiana Belle Brockhoff. L'azzurra aveva avuto una buona partenza nella finale, sulla pista dove aveva fatto registrare in mattinata il miglior tempo di qualificazione. Ma la Trespeusch l'ha beffata nella parte mista del tracciato, infilandola in una curva a destra e poi scappando via e diventando imprendibile. Per Michela si tratta di un risultato molto importante,i problemi alla schiena patiti nella passata stagione. L'olimpionicasulun ...