Slow Food | «Senza suolo non c’è sovranità agroalimentare Senza terra non c’è vita»

(Di domenica 3 dicembre 2023) «Abbiamo bisogno di capire quanto sia fondamentale lain ogni nostra giornata disul pianeta, quanto sia determinante per la sopravvivenza di ogni essere vivente. Dovremmo imparare a camminarci su con rispetto, a usarla con delicatezza e a respingere ogni abuso» questo è l’invito di Francesco Sottile, agronomo, docente dell’Università di Palermo e membro del Board di Slow. Un invito da mettere in pratica 365 giorni l’anno e non solo il 5 dicembre, in occasione della Giornata mondiale del. Uncementificato è irreversibilmente perso Tuttavia, nonostante l’evidenza della cronaca e gli appelli scientifici, continuiamo a mortificarlo: «I nostri suoli – puntualizza Federico Varazi, vicepresidente di SlowItalia – sono messi a dura prova da un consumo ...