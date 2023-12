SKY – Napoli Inter | la probabile formazione di Mazzarri | novità in difesa

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il giornalista Gianluca Di Marzio ha anticipato ladiper la sfida, in programma questa sera al Maradona. Ilsi prepara ad affrontare l‘nel prossimo match di Serie A, determinato a rispondere alle vittorie di Juventus e Milan. Dopo la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, la squadra di Waltermira a riscattarsi nel confronto con i nerazzurri nel suggestivo scenario del Maradona. Il ritorno dinello stadio di Fuorigrotta dopo dieci anni sarà sicuramente emozionante. Tuttavia, l’allenatore toscano è concentrato sull’importanza di non perdere terreno rispetto alla Juventus, attualmente in testa alla classifica dopo la vittoria a Monza. ...

Altre News in Rete:

De Laurentiis ci riprova: "Rinnovo Osimhen, siamo alle firme"

...delal microfono - . Ecco, c'è troppa negatività in città, piangete sempre su un morto che non c'è'. INTER - De Laurentiis ha parlato anche della sfida all'Inter, come riportato da: 'Ci ...

Probabili formazioni di Napoli-Inter Sky Sport

Sky – Napoli-Inter, Zielinski stringe i denti. Torna la ThuLa e il centrocampo dei titolari fcinter1908

Napoli-Inter, questa sera alle 20.45: Sky o Dazn Dove guardare la gara in tv

L'Inter scenderà in campo questa sera al Maradona per cercare di riprendersi il primo posto contro la squadra di Mazzarri. Dopo la rimonta in Champions col Benfica, Inzaghi si affida di nuovo ai ...

Spalletti a Sky: “Poteva andare meglio, abbiamo comunque le potenzialità per qualificarci!”

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul sorteggio dei gironi del prossimo campionato europeo. Queste le parole ...