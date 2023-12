Sinner | relax si fa per dire | il lavoro chiama già

Leggi su ilveggente

(Di domenica 3 dicembre 2023), non c’è tempo da perdere quando si sogna di diventare i numeri 1 al mondo: l’agenda del campione è già fitta come non mai. Conoscendolo starà già facendo i conti con un fastidiosissimo “prurito”. Ha così tanta voglia di arrivare lontano e di vincere che di certo starà sentendo la mancanza del tennis, a questo punto. Jannikd’altro canto non è abituato a starsene in panciolle o con le mani in mano, stacanovista com’è. Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itStarà dunque già pensando al fatidico momento del rientro in campo e alla scalata che dovrà affrontare per diventare il nuovo numero 1 del mondo. Perché sarà quello, di sicuro, l’obiettivo da perseguire nel corso della prossima stagione. Ed è per questo che non c’è tempo da perdere. I campioni non dormono mai, men che meno quelli che pretendono tanto da se stessi come, ...