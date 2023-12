Sicurezza | arrivano i rinforzi | 8 Carabinieri per l’Irpinia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella costante dedizione alla tutela dell’ordine e dellapubblica, il Comando Provinciale di Avellino ha accolto otto nuovi, provenienti dagli istituti di formazione di base dell’Arma. La cerimonia di benvenuto si è svolta presso la Caserma Litto, sede del Comando Provinciale deidi Avellino. Il Comandante Provinciale ha espresso la sua gratitudine per l’arrivo di questi giovani militari, già impegnati nelle prime pattuglie nelle giurisdizioni dei rispettivi reparti di appartenenza. La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, rafforzando gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale. Il momento di benvenuto è stato arricchito dalla presenza degli Ufficiali Comandanti delle 7 ...

