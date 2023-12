“Siamo sconvolti” In ospedale per un intervento di routine | Stefania muore poche ore dopo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Da San Benedetto del Tronto era andata a Milano per sottoporsi ad un intevento di. Sembrava essere andato tutto per il meglio, poi la tragedia: perCamela, 47 anni, non c’è stato nulla da fare. Lavorava in comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo che ha voluto lasciare un messaggio non appena venuto a conoscenza della morte della donna, avvenuta nella tarda serata di venerdì primo dicembre. >“Non ho fatto in tempo…”. Mara Venier: dolore straziante in diretta, gelo e lacrime nello studio di Domenica In “Una tragedia così improvvisa e inattesa lascia increduli,e terribilmente tristi – scrive il primo cittadino Antonio Spazzafumo, che esprime tutto il suo dolore in un post. Ieri ci ha lasciatiCamela, ragazza solare, dasettimane preziosa ...