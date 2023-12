Si ferma a fare benzina e trova un tesoro alla stazione di servizio | poi il gesto da encomio

Leggi su europa.today

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un'auto accostadi: l'attività è chiusa per la pausa pranzo e c'è il self service attivo. L'automobilista scende e si avvicinacolonnina per i pagamenti e nota qualcosa di strano: lo sportello della cassaforte è solo accostato, non chiuso a chiave. Dentro l'incasso...