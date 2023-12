Serie B | Parma e Venezia scappano

Leggi su calcionews24

In Serie B c'è un dato importante da segnalare, ovvero la corsa in vetta di Parma e Venezia: le due squadra stanno scappando. 33 punti sin qui in campionato e +6 dalla seconda, il Catanzaro. La classifica vede scappare i ducali e i lagunari, entrambe vittoriose nei rispettivi match. I gialloblù di Pecchia al 94esimo al Picco di La Spezia, mentre Vanoli con il 3 a 1 all'Ascoli di Castori.