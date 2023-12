Serie B 2023 2024 | Como | Lecco e Brescia vincono | crolla la Samp di Pirlo

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Terminata i match di domenica pomeriggio della quindicesima giornata dimentre vengono sconfitte Sudtirol, Bari edoria. Sudtirol-0-1: ilvince di misura sul campo del Sudtirol dopo aver dominato per gran parte della partita il gioco. Il gol al 73? di Abildgaard regala i tre punti alla squadra di Fabregas.-Bari 1-0: il Bari crea occasioni in terra lombarda ma non concretizza. La squadra di Bonazzoli è molto più cinica e la chiude al 70? con il gol di Buso.doria 3-1: La squadra di casa chiude la partita nel primo tempo. Jallow al 10?, Borrelli al 34? e Bjarnason al 41? portano il ...