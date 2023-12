Serie A2 basket 2023 2024 | vincono Cantù e Fortitudo | perde Agrigento di misura

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Terminate le sfide di domenica pomeriggio valide per la dodicesima giornata diA2 di. A vincere per il girone verdee Rieti, per il girone rosso la, Trieste e Rimini. Girone Verde-Cremona 96-92: I lombardi conquistano il vantaggio nei primi due quarti ed amministrano nel finale, portandosi secondi nel girone verde Rieti-85-84: I padroni di casadiconquistando il vantaggio unicamente nel secondo quarto e soffrendo negli altri Girone Rosso Chiusi-75-82: Chiusi, nonostante sia in coda alla classifica, resiste all’attacco della capolista cedendo per pochi punti in ogni quarto Orzinuovi-Trieste 69-87: Trieste accumula ...