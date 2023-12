Serie A1 basket 2023 24 | vittorie larghe di Treviso e Trento su Brindisi e Venezia

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) 30-17 E’ stata la domenica anche di partite didiA. Due di queste mettevano controcon. E’ valsa la regola di casa, con le due squadre che hanno giocato nelle proprie mura che hanno fatto la voce grossa contro. Nel match fra, sin dall’inizio del match, non c’è stata storia. I ritmi dei padroni di casa, si denota sin dall’inizio, sono più intensi ed alti rispetto aini. Browman è ispirato, chiuderà poi con 19 sul taccuino dei punti, e con lui anche Mezzanotte portano subito ilcon un punteggio largo alla fine del primo tempo che si chiude per 45-23. Nella ripresa non cambia lo ...