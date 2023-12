Serie A | Sassuolo-Roma | le pagelle | Mou le azzecca tutte e la ribalta | l’eroe è Kristensen

(Di domenica 3 dicembre 2023) La formazione giallorossa parte male, ma nella ripresa il tecnico portoghese con alcune mosse riesce a rimontarla e a vincere per 2-1 sugli emiliani Lavince conche proprio non t’aspetti,. Sì, proprio lui, quello che da inizio stagione è il giocatore più massacrato nell’ambiente giallorosso. Quello che da più parti si diceva che non fosse degno di giocare nella squadra giallorossa, è entrato si è procurato il rigore e ha poi segnato la rete del 2-1 finale. L’arbitro Matteo Marcenaro con al fianco Gianluca Mancini, nel mirino dopo le parole di Mourinho in conferenza stampa (Ansa Notizie.com)Il merito è anche di Mourinho che, dopo le polemiche sterili e gravi sull’arbitro (ne pagherà le conseguenze ndr) hato la mossa vincente, inserendo l’esterno danese che è quello che ha cambiato la gara ...

