Serie A | che polemica con Fedez | tifosi infuriati

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 dicembre 2023) In seguito alla partita diA sorgono le polemiche conper il gesto che non passa inosservato e che fa infuriare iLa quattordicesima giornata di campionato si apre con la vittoria all’ultimo respiro della Juventus sul Monza che, così, conquista il primo posto in classifica scavalcando temporaneamente l’Inter in attesa del big match al Maradona contro il Napoli. Prosegue con il pareggio tra Empoli e Genoa che favorisce i rossoblù più avanti in classifica dei toscani, vicini la zona retrocessione. Mentre di misura è la vittoria della Lazio sul Cagliari all’Olimpico. Il sabato si conclude con la terza gara tra Milan e Frosinone. I rossoneri conquistano la seconda vittoria di fila dopo quella con la Fiorentina e si preparano alle prossime due settimane per tre partite che saranno fondamentali sia in ottica campionato che ...