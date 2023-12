Secondo voi certi settori della magistratura sono un rischio per la democrazia?

Altre News in Rete:

'E' penoso giocare con i sentimenti per share', GF nella bufera: il web si ribella

Insomma un argomento sul quale il Grande Fratello sta puntando molto, troppoil pubblico ... Infine, Mirko che gli dice: 'Perè un gioco, per me è complicato' .

Il cappellano di Mediterranea: “In quelle chat tra nloi si discuteva e si scherzava” Corriere della Sera

Lettera ai rabbini italiani SettimanaNews

Il cappellano di Mediterranea: “In quelle chat tra nloi si discuteva e si scherzava”

Don Mattia Ferrari, 30 anni, cappellano sulla nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving humans di Luca Casarini, l’ex leader no global, ha letto gli articoli di Panorama e La Verità circa i ...

Verissimo, Annalisa Minetti in lacrime per i genitori: “Non sono cieca, grazie a voi vedo”

Non pensate neanche solo un secondo che io vi ritenga responsabili di un dolore, è una delle cose che mi ha più stimolato per essere quella che sono. Io non sono cieca, io grazie a voi vedo”. Annalisa ...