Scudetto Napoli | l’ex a sorpresa | “Lo abbiamo festeggiato anche qui”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Torna a parlare diMariano Andujar. Le dichiarazioni delportiere hanno scaldato il cuore dei tifosi.rappresenta una città ed una squadra in grado di rimanere ben impressa nelle menti di chi vi passa. Fra questi, vi èMariano Andujar, portiere argentino visto in azzurro nella stagione 14/15. Di seguito, le dichiarazioni dell’estremo difensore a TMW. Andujar torna sul, le dichiarazioni Ha cominciato parlando della semifinale di Europa Legue giocata contro il Dnipro il proprio discorso Mariano Andujar, rimarcando l’uscita a causa di reti irregolari degli ucraini. “Mi porto dietro la soddisfazione di aver giocato nel, che non è per tutti. E per noi argentini ha qualcosa di speciale. È una città dove ti alzi la mattina e respiri calcio. Quell’anno ...

Altre News in Rete:

Napoli alla pari dell'Inter, pronta a scucirgli lo scudetto (Juve permettendo)

Se vince il, l'Inter non torna in testa, anzi ille si mette in scia, anche se a meno ... Detto tutto questo, losarà comunque dell'Inter (opinione personale), ma attraverso una ...

Juve, Allegri sulla lotta scudetto: “Il Napoli può rientrare. Il campionato è lungo, basta un... Tutto Napoli

Allegri mette pressione al Napoli: “Possono vincere lo scudetto, gli basta fare una cosa” Spazio Napoli

Condò sicuro: "Avete visto Juve-Inter Lo spettacolo è finito con il Napoli di Spalletti"

in un articolo su La Repubblica, Paolo Condò ha fatto un'amara riflessione sul livello della Serie A: "Domenica scorsa il campionato ha espresso il suo teorico massimo con Juventus-Inter, lo scontro ...

Il Milan ritrova il sorriso: 3-1 al Frosinone con Jovic, Pulisic e Tomori. E Pioli scaccia i fantasmi dell'esonero

Manca ancora qualcosa a questo Milan per duellare per lo scudetto, ma la vittoria contro il Frosinone avvicina i rossoneri alla vetta. Grazie al primo gol in rossonero di Jovic e ai sigilli ...