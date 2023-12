Scomparsa da una settimana a Malaga | il giallo di Roberta Cortesi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le autorità spagnole hanno lanciato un appello per avere notizie di, una donna di 36 anni originaria di Osio Sottounafa a, in Spagna, dove si era trasferita per lavoro. Laureata in Lettere, perfetta conoscitrice di inglese e spagnolo, era in Andalusia da due anni, ma spesso tornava a casa. L’ultimo messaggio Whatsapp della donna alla mamma Eliana Pedruzzi risale a sabato scorso, 25 novembre, poco prima che si recasse al lavoro in un ristorante della città spagnola. Ma dalle 12.20 di quel giorno il suo telefono risulta irraggiungibile. Domenicanon si è presentata al ristorante. Lunedì ai parenti in Italia è poi giunta una chiamata partita da un ristorante spagnolo che si trova a circa 12 chilometri da quello in cui lavorava ...