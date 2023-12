Sci di fondo | Svezia trionfale nella staffetta femminile a Gaellivare

(Di domenica 3 dicembre 2023) Trionfo totale per4×7.5 km in scena aloro patria, per Moa Lundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson e Moa Ilar arriva un successo molto chiaro, con il tempo totale di 1:20’19?3, maturato soprattutto con le frazioni a tecnica libera. Al secondo posto, e dopo una rincorsa importante, Germania I (Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink, Victoria Carl) a 13?5. Completano il podio gli Stati Uniti (Jessie Diggins, Rosie Brennan, Sophia Laukli, Julia Kern) a 27?5. Grande delusa è la Norvegia, quarta a 1’40?4 con Heidi Weng, Margrethe Bergane, Anne Kjersti Kalvaa e Lotta Udnes Weng. La gara vive su un forcing praticamente immediato di USA, Norvegia ein prima frazione: Diggins, Heidi Weng e Lundgren se ne vanno ...

Altre News in Rete:

Bagolino, tutto il fascino medievale di un borgo lombardo

... è la natura incontaminata ad abbracciare il borgo e a offrire l'occasione di praticare sport in ogni periodo dell'anno, dal trekking alla mountain bike, dall'arrampicata alloalpino e di...

Sci di Fondo - Coppa Italia Rode - Hellweger e Laurent vincono la sprint TL di Santa Caterina; Ghio e Gismondi dominano tra gli juniores FondoItalia.it

Sci di fondo: Svezia trionfale nella staffetta femminile a Gallivare

Trionfo totale per Svezia I nella staffetta femminile 4x7.5 km in scena a Gallivare. Nella loro patria, per Moa Lundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson e Moa Ilar arriva un successo molto chiaro, con il ...

Sci di fondo oggi in tv, staffette Gallivare 2023: orari, programma, streaming, i quartetti dell’Italia

Prima volta delle staffette, quest'oggi, a Gallivare per quel che concerne l'attuale stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. In Svezia il fine settimana va a chiudersi con gli appuntamenti riserv ...