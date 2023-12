Sci di fondo oggi in tv | staffette Gallivare 2023 | orari | programma | streaming | i quartetti dell’Italia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Prima volta delle, quest’, aper quel che concerne l’attuale stagione di Coppa del Mondo di sci di. In Svezia il fine settimana va a chiudersi con gli appuntamenti riservati ainazionali, con l’usuale alternanza di tecnica classica e libera. L’Italia schiera un quartetto completo soltanto al maschile, dove le frazioni in classico saranno affidate a Davide Graz e Francesco De Fabiani, con Paolo Ventura ed Elia Barp che si esprimeranno invece a tecnica libera. Tra le donne, infatti, si è creata una questione perlomeno particolare: una staffetta italo-polacca con le tre azzurre presenti in Svezia, e cioè Caterina Ganz, Anna Comarella (in classico), Francesca Franchi e la polacca Izabela Marcisz (in tecnica libera). Sci di: Golberg a segno ...

Sci di Fondo - Coppa Italia Rode - Hellweger e Laurent vincono la sprint TL di Santa Caterina; Ghio e Gismondi dominano tra gli juniores FondoItalia.it

Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare 2023: Jessie Diggins si impone nella 10 km tl femminile. 24ma Caterina Ganz

Dominio della statunitense Jessie Diggins nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli che apre la tappa di Coppa del Mondo di Gallivare, in Svezia: in testa sin dal primo intermedio, l'am ...

FONDO, ESORDIO CON SECONDO POSTO IN VALTELLINA PER AKSEL ARTUSI

SANTA CATERINA VALFURVA (SO) – Inizio di stagione invernale per Aksel Artusi con la classica FIS di Santa Caterina. Le premesse non sono per niente buone, con una condizione non ancora al top e una ...