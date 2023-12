Sci di fondo | Norvegia vincente in staffetta a Gaellivare anche senza Klaebo Italia | bel quarto posto

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Arriva nel finale la vittoria dellanellamaschile 4×7.5 km di, in Svezia. Il team norge, con o, fa il suo: sono in questo caso Paal Golberg, Martin Loewstroem Nyenget, Simen Hegstad Krueger e Jan Thomas Jenssen a regalare un altro sorriso ai dominatori della scena globale con il tempo di 1:11’50?5. Al secondoc’è Svezia I, che regge fin quasi alla fine con Johan Haeggstroem, Calle Halfvarsson, Leo Johansson ed Edvin Anger: distacco di 17?4. Completa il podio la Germania (Janosch Brugger, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Anian Sossau) a 38?1. La prima frazione passa praticamentealcuno scossone, con il gruppo totalmente compatto, perciò per vedere qualcosa di vagamente simile alla lotta bisogna aspettare la seconda. ...