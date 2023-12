Sci | Cdm | Vlhova leader dopo la 1 a manche del gigante di Tremblant e Bassino quarta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dic. - (Adnkronos) - Petraè al comandola primadeldi, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La slovacca ferma il cronometro sul tempo di 1'06"46 precedendo la statunitense Mikaela Shiffrin (1'06"51) e la svizzera Lara Gut-Behrami (1'06"75). Quarto posto per la migliore delle italiane Marta(1'07"41) che si lascia alle spalle la croata Zrinka Ljutic (1'07"47) e la connazionale Federica Brignone (1'07"68), trionfatrice della gara di ieri. Decimo posto per l'altra azzurra Sofia Goggia (1'07"86).