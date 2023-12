(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) - Punti importantiper Elisa Platino, ventesima, e Roberta Melesi, ventunesima, mentre non si sono qualificate per la seconda mAsja Zenere, Beatrice Sola e Laura Pirovano. La classifica generale si aggiorna con Shiffrin a quota 470 punti, seguita dalla slovacca Petra Vlhova, oggi quinta, con 391, Gut-Behrami con 325 econ 320, quella divede la sfida fra Gut (325) e(320). Il circuito torna settimana prossima in Europa con due supergiganti e una discesa sulla pista di St. Moritz.

Altre News in Rete:

Sci: bis di Brignone a Mont Tremblant, vittoria n.23

Una strepitosa Federica Brignone ha vinto anche il secondo gigante didI Mont Trembland. Per lei è la vittoria n.23, azzurra più vincente di sempre. Seconda la svizzera Lara Gut - Behrami e terza l'americana Mikaela Shiffrin.

Sci: Cdm, Brignone concede il bis, vince anche il secondo gigante di Tremblant (2)

(Adnkronos) - Punti importanti anche per Elisa Platino, ventesima, e Roberta Melesi, ventunesima, mentre non si sono qualificate per la seconda manche Asja Zenere, Beatrice Sola e Laura Pirovano. La c ...

Sci: CdM combinata nordica, vince Kraft a Lillehamer. Azzurri fuori da zona punti

Quarto successo su altrettante gare stagionali per l'austriaco Stefan Kraft che dopo aver dominato le due gare di Ruka dello scorso fine settimana ...